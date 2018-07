May neemt persoonlijk de leiding over Brexit-onderhandelingen

"Ik zal de onderhandelingen met de Europese Unie gaan leiden", laat May weten in een verklaring. "De Brexit-minister zal in het vervolg namens mij spreken." Ze zal dit samen doen met de Cabinet Office Europe, een overheidsorgaan dat de premier en haar kabinet ondersteunt.

De kleinere rol voor het Brexit-ministerie houdt in dat ze zich niet meer gaan bezighouden met de voorbereidingen en de houding binnen de onderhandelingen.

Het Brexit-ministerie zal zich in plaats daarvan richten op de binnenlandse voorbereiding op Brexit. Hun werkzaamheden zullen onder meer "de binnenlandse voorbereidingen voor een deal- en een geen-deal-scenario en alle benodigde regelgeving" bedragen.

Raab

Het nieuws komt weken na de aanstelling van Brexit-minister Dominic Raab, die de opgestapte David Davis verving. "De premier laat zien dat dat ze weinig vertrouwen heeft in de nieuwe Brexit-minister", zegt de Liberaal-Democratische parlementariër Layla Moran na de bekendmaking in het parlement.

Brexit-minister in het schaduwkabinet Jenny Chapman reageert teleurgesteld. "Dominic Raab is nu al aan de kant gezet door de premier", zegt de Labour-politicus. "Hij heeft nog niet de kans gehad om zijn stempel te drukken."

Onderhandelingen

De onderhandelingen tussen de EU en het VK lijken al enige tijd vast te zitten. De twee grote struikelblokken zijn de Ierse grenskwestie en de toekomstige handelsrelatie.

Eerder deze maand presenteerde May haar visie over de Brexit in een witboek. Dit is een compromis tussen voorstanders van een zogeheten harde brexit en die van een zachte brexit. De presentatie van haar plan leidde tot het opstappen van twee ministers: de minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en Brexit-minister David Davis.

De twee partijen hopen een akkoord te bereiken voor de Brexit-top in oktober. Hiermee hopen de EU en het VK voldoende tijd over te houden om de veranderingen te implementeren voordat de Britten in maart 2019 uit de EU vertrekken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!