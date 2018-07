Brexit kan in oktober geregeld zijn volgens nieuwe Brexit-minister

Dat zei Raab in een interview met de BBC. "Als de EU evenveel energie en ambitie in de gesprekken zou leggen als wij doen, dan is het akkoord in oktober klaar."

Ondanks de mogelijkheid tot een akkoord bereidt Groot-Brittannië zich voor op een afscheiding zonder afspraken, een harde Brexit. "Een verantwoordelijke overheid heeft een plan klaarliggen voor als de gesprekken niet goed aflopen", aldus Raab.

Daarom worden er al extra douanemedewerkers aangenomen voor de grenzen van het Verenigd Koninkrijk in het geval van een harde Brexit. "Mensen moeten weten dat we voorbereid zijn op alles zodat ons land voorspoed kan hebben", zei Raab.

De minister uitte ook kritiek op eerdere opmerkingen van de Europese Commissie over dat er geen regeling is voor Britten die in de EU wonen. "Het is onverantwoordelijk om zulke dingen te zeggen. Volgens mij doen ze dat om de druk op ons te verhogen."

Raab gaat donderdag naar Brussel om met de EU te praten over de Brexit.

Voorganger

Raabs voorganger, David Davis, nam ontslag vanwege het Brexit-plan van premier Theresa May. Kort daarop nam ook Boris Johnson, minister van Buitenlandse Zaken, ontslag. Beide oud-ministers zijn voor een harde Brexit.

Johnson zei dat het Verenigd Koninkrijk een kolonie van de EU wordt, als het plan van May wordt uitgevoerd. May wil dat de relatie tussen de EU en Groot-Brittannië goed blijft.

