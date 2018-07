Britse scheidend minister Johnson: 'Niet te laat om Brexit te redden'

Tijdens zijn laatste toespraak was Johnson tegelijkertijd kritisch op de Britse premier Theresa May, die hij beschuldigde van "aarzelen".

May ligt al ruim een week stevig onder vuur, zowel binnen als buiten haar partij. De kritiek komt voort uit de plannen die zij vorige week ontvouwde, die vooral aan lijken te sturen op een zogeheten 'zachte' Brexit. Daarbij kunnen bepaalde groepen mensen vrij naar het Verenigd Koninkrijk (VK) blijven reizen en komt er een douane-overeenkomst waarin het VK zowel Britse als Europese tarieven gaat innen.

Johnson noemde de door May geschetste toekomst in zijn speech "beroerd". Het plan van May was de oorzaak voor het aftreden van Johnson. In zijn ontslagbrief schreef hij eerder al dat "de droom van Brexit aan het afsterven is" en het Verenigd Koninkrijk zou worden gereduceerd tot een kolonie van de Europese Unie.

Akkoord

De Britse regering won woensdagavond ternauwernood een stemming over een amendement waarin gesteld werd dat het VK in de douane-unie zou blijven wanneer er geen akkoord bereikt wordt met de EU vóór 29 maart 2019. Op deze datum treden de Britten officieel uit de EU.

De regering won met een paar stemmen, waardoor ze niet in de douane-unie blijven als er geen akkoord wordt bereikt.

De Britse premier reageerde donderdag koeltjes op de vraag of een 'no deal'-scenario dichterbij komt. "Ik denk niet dat dit het geval is", liet May weten aan het Britse parlement. "We hebben een voorstel over onze toekomst klaarliggen en daar zijn we over in onderhandeling."

May is er daarnaast van overtuigd dat er nog genoeg tijd is om na de Brexit een akkoord met de EU te bereiken over de relaties tussen de EU en het VK.

