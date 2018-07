May kreeg van Trump advies om EU aan te klagen

Op een gezamenlijke persconferentie op vrijdag vertelde de Amerikaanse president dat hij May advies had gegeven over de Brexit-onderhandelingen. Er was toen nog niet bekend welk advies Trump bedoelde.

"Hij zei dat ik de EU moest aanklagen", stelt May zondag in The Andrew Marr Show. "Niet onderhandelen, gewoon aanklagen." May vertelde vervolgens dat ze het advies van Trump naast zich neer heeft gelegd. "We blijven onderhandelen." Trump had op de persconferentie reeds aangegeven dat de Britse premier zijn advies waarschijnlijk "te heftig" vond.

Trump is momenteel in het Verenigd Koninkrijk en bezocht May op donderdag en vrijdag.

Witboek

May ligt al de hele week onder vuur vanwege haar Brexit-strategie. Haar gepubliceerde witboek heeft er onder meer toe geleid dat Brexit-minister David Davis en Boris Johnson, minister van Buitenlandse Zaken, zijn opgestapt.

Donderdag presenteerde May haar visie voor de Brexit in een witboek. Hierin staat onder meer dat vrij verkeer van personen gedeeltelijk mogelijk blijft. Daarbij stelde ze voor dat het VK een akkoord over standaarden voor voedsel en andere goederen sluit met de EU. Ook wil May een douane-overeenkomst waarin het Verenigd Koninkrijk zowel Britse als Europese tarieven gaat innen.

Zondag schreef de Britse premier een gastbijdrage in de Mail on Sunday, waarin ze haar witboek verdedigde en de critici binnen haar partij waarschuwde om binnenboord te blijven. "We moeten het doel voor ogen houden, anders lopen we het gevaar op het einde achter te blijven met helemaal geen Brexit", schreef de premier.

Toekomst

Tegenover het Britse interviewprogramma ging May ook in op haar eigen toekomst, nadat ze gevraagd was of ze mee zou doen aan een mogelijke leiderschapsverkiezing: "Ik heb altijd gezegd dat ik hier voor de lange termijn zit."

Sinds zijn aftreden is Boris Johnson al meerdere malen genoemd als potentiële uitdager van May. Johnson staat voor een 'harde' Brexit, waarin de Britse relatie met de EU beperkt blijft. "We zijn op koers voor een semi-Brexit", schreef de oud-burgemeester van Londen maandag in zijn ontslagbrief. Met de huidige strategie van de Britse premier dreigt het Verenigd Koninkrijk volgens Johnson een "EU-kolonie" te worden.

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken heeft het deel van de Conservatieve Partij achter zich staan dat voor een 'harde' Brexit pleit.

