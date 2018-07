Trump weerspreekt kritiek Brexit-plannen May

Hij noemt het interview met The Sun waarin hij de Britse regering waarschuwde dat ze niet op een handelsverdrag met de Verenigde Staten hoeft te rekenen als de plannen voor de Brexit doorgevoerd worden 'fake news'. Dat zei hij vrijdag bij een gezamenlijke persconferentie met May.

Het interview is opgenomen, zegt Trump. De Amerikaanse president kwam donderdagmiddag in Groot-Brittannië aan voor een tweedaags werkbezoek.

May zei tijdens de persconferentie dat ze het er met Trump over eens is dat het handelsverdrag blijft bestaan. Beide wereldleiders halen de goede banden tussen de landen aan. "De Verenigde Staten kijken ernaar uit een geweldige bilaterale handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk te sluiten'', beloofde Trump, die premier May prees. "Dit is een geweldige kans voor beide landen die we volledig zullen aangrijpen.''

Trump bedankte May voor de "eerlijke handel". "Het Verenigd Koninkrijk heeft misschien de EU verlaten, maar wat jullie ook doen, is oké. Als we in de toekomst maar handel blijven drijven." Trump noemt het een "schande" dat de EU misbruik zou maken van de VS.

Donderdag kondigde May in een document haar plannen voor de Brexit aan. Ze lijkt in te zetten op een 'zachte Brexit'. Zo moet vrij verkeer van personen gedeeltelijk mogelijk blijven, wil ze een akkoord over standaarden voor voedsel en andere goederen sluiten en stelt ze een douane-overeenkomst voor waarin het VK zowel Britse als Europese tarieven gaat innen.

De president noemt tevens CNN vrijdag opnieuw een 'fake news-operation', en weigert een vraag te beantwoorden van een CNN-journalist.