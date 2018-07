Britse minister van Volksgezondheid Hunt volgt opgestapte Johnson op

Dat maakte May maandagavond in een verklaring bekend. De 51-jarige Hunt is sinds 2012 minister van Volksgezondheid. Wie hem in die functie opvolgt, is nog onbekend.

Johnson stapte maandag op, omdat hij het niet eens is met onderhandelingsvoorwaarden die zijn gesteld voor de Brexit. Brexit-minister David Davis diende zijn ontslag zondagavond in om dezelfde reden.

In het akkoord dat nu op tafel ligt, staat dat er een vrijhandelszone moet komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het vrije verkeer van personen verdwijnt wel.

Johnson zei na zijn ontslag dat hij denkt dat Groot-Brittannië op deze manier een kolonie van de EU wordt. Volgens de BBC stelt de oud-minister, een van de drijvende krachten achter het Brexit-referendum, dat met het akkoord van May "de droom van de Brexit langzaam stervend is door de nodeloze en verstikkende twijfel. We hebben cruciale besluiten voor ons uitgeschoven'', aldus Johnson.

May heeft laten weten dat zij niet van plan is op te stappen en zich gaat verzetten tegen pogingen om haar aan de kant te schuiven.

Europa

EU-president Donald Tusk betreurt dat het idee van de Brexit niet is verdwenen met het opstappen van Davis en Johnson. ''Maar wie weet’’, reageerde de Pool op het vertrek van de twee bewindslieden.

''Politici komen en gaan, maar de problemen die ze voor de mensen hebben gecreëerd, blijven’’, zei Tusk. ''De rotzooi die de Brexit heeft veroorzaakt, is het grootste probleem in de geschiedenis van de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En het is verre van opgelost, met of zonder mister Davis.’’

De Europese Commissie liet weten dat de onderhandelingen met de Britse regering gewoon doorgaan. Voorzitter Jean-Claude Juncker had May zondagmiddag nog aan de telefoon, liet zijn woordvoerder weten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!