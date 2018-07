Oud-minister Johnson haalt na ontslag uit naar Britse premier May

In het akkoord dat nu op tafel ligt, staat dat er een vrijhandelszone moet komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het vrije verkeer van personen verdwijnt wel.

"Wij koersen af op de status van kolonie van Europa", stelde Johnson in een toelichting op zijn ontslag.

Volgens de BBC stelt de oud-minister, een van de drijvende krachten achter het Brexit-referendum, dat met het akkoord van May "de droom van de Brexit langzaam stervend door de nodeloze en verstikkende twijfel” van May. ''We hebben cruciale besluiten voor ons uitgeschoven'', aldus Johnson.

Nauwe handelsrelatie

Britse media speculeren dat de strijd in de Conservatieve Partij over het vertrek uit de Europese Unie nu pas goed losbarst. Het akkoord van May, inclusief de nauwe handelsrelatie met Europa, is volgens haar eurosceptische critici in strijd met de bedoeling van de Brexit. Het zou alleen maar 'in naam' een afscheid van de EU zijn, terwijl de Britten volledige controle over hun eigen zaken moet geven.

Mays woordvoerder heeft beklemtoond dat ze zich fel zal verzetten tegen pogingen haar aan de kant te schuiven als Conservatieve leider en dus als premier. De Conservatieven in het Lagerhuis zouden kunnen besluiten een stemming te houden of ze nog vertrouwen in premier May hebben. Als minstens 48 van de 316 Conservatieve Kamerleden dit aanvragen, komt er een stemming. Om May weg te sturen zijn er dus 159 stemmen nodig.

Geen discussie over May

De regels van de partij staan niet toe dat er dan binnen een jaar tijd weer zo'n stemming komt. Een aantal tegenstanders van het beleid van May zou het nog niet aandurven deze stemming te laten houden. De Conservatieve Kamerleden komen aan het begin van de maandagavond bijeen.

Volgens een korte tussentijdse verklaring van de minister van Handel, Greg Clark, verliep deze bijeenkomst "zeer goed". Na het gesprek werd May door de aanwezigen toegejuicht. Zij wilde verslaggevers echter niet te woord staan.

In een fractievergadering van de Britse Conservatieve Partij is het vertrouwen van de Tories in de Britse premier Theresa May niet ter discussie gesteld, beklemtoonde de partij.

Oppositie boos

Britse oppositieleider Jeremy Corbyn beschuldigt premier May ervan dat ze er met haar beleid voor de Brexit een enorme rotzooi van heeft gemaakt. Corbyn zei dat May al veel te lang meer tijd kwijt is met onderhandelingen tussen twistende partijleden, dan met het dienen van de economie van het land.

Hij vroeg zich in het parlement af hoe een premier die geen Brexit-akkoord kan bereiken in haar eigen kabinet, een akkoord met de EU kan sluiten. Corbyn, de linkse leider van Labour, is zelf geen tegenstander van het vertrek uit de EU. Hij klaagde dat deze regering geen goede Brexit-deal kan sluiten.

Problemen blijven

EU-president Donald Tusk betreurt dat het idee van de Brexit niet is verdwenen met het opstappen van Davis en Johnson. ''Maar wie weet’’, reageerde de Pool op het vertrek van de twee bewindslieden.

''Politici komen en gaan, maar de problemen die ze voor de mensen hebben gecreëerd, blijven’’, zei Tusk. ''De rotzooi die de Brexit heeft veroorzaakt, is het grootste probleem in de geschiedenis van de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En het is verre van opgelost, met of zonder mister Davis.’’

De Europese Commissie liet weten dat de onderhandelingen met de Britse regering gewoon doorgaan. Voorzitter Jean-Claude Juncker had May zondagmiddag nog aan de telefoon, liet zijn woordvoerder weten.

