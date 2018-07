Britse minister van Buitenlandse Zaken Johnson stapt op

Het besluit van Johnson volgt op het opstappen van Brexit-minister David Davis, die zondag zijn ontslag indiende. Daarmee zijn binnen 24 uur twee ministers van het kabinet van de Britse premier Theresa May opgestapt.

Een woordvoerder van Dowing Street, het kantoor van premier May, liet in een verklaring weten: "Deze middag heeft de premier het ontslag van Boris Johnson geaccepteerd. Zijn vervanger zal snel bekend worden gemaakt. De premier bedankt Boris voor zijn werkzaamheden."

May presenteert maandagmiddag haar nieuwe Brexit-plannen aan het parlement. Veel parlementsleden van de Conservatieve Partij, de partij van onder meer May en Johnson, zijn het niet eens met deze plannen. Johnson was hét gezicht van de campagne vóór het vertrek uit de Europese Unie.

Brexiteer

Davis stelde zondag bij zijn ontslag dat het huidige beleid van de regering het alsmaar moeilijker maakte om de uitkomst van het Brexit-referendum na te leven. "Onze onderhandelingspositie is op zijn zachtst best zwak", zei hij.

Vrijdag is het Britse kabinet na maanden van overleg akkoord gegaan met de onderhandelingsvoorwaarden voor de Brexit. Toen liet Davis al weten het niet met de voorwaarden eens te zijn. May schoof maandag een nieuwe Brexit-minister naar voren, de 44-jarige 'Brexiteer' Dominic Raab.

Vrijhandelszone

In het akkoord staat dat er een vrijhandelszone moet komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het vrije verkeer van personen verdwijnt wel. Het Verenigd Koninkrijk zou dus zelf haar grenzen mogen beschermen en bepalen wie het land wel of niet inkomt.

Davis is voorstander van een harde Brexit zonder vrijhandelszones. Kort na het opstappen van Davis, is tevens bekend geworden dat ook de onderministers Steve Baker en Suella Braverman zijn opgestapt.

May zei bij het vertrek van Davis: "Onze onderhandelingspositie is nog steeds goed. We moesten wel tot voorwaarden komen om tot concrete onderhandelingen met de EU over te gaan". Davis was sinds 2016 de Britse Brexit-minister.

De Britse premier leek vrijdag nog de steun van Johnson te hebben voor 'een zachte brexit'. Onderdeel van het plan blijft dat de Britten naar eigen goeddunken zelf hun grenzen beschermen en dat de immigratie uit EU-landen tot staan wordt gebracht. Johnson was het voornaamste gezicht van de campagne vóór het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Furieus

Johnson, de voormalige burgemeester van Londen, liet zaterdag enkele getrouwen weten dat hij had besloten aan te blijven om te kunnen doorvechten voor het uittreden uit de EU, op de manier waarvoor hij campagne had gevoerd. De afgetreden minister van Buitenlandse Zaken zal naar verwachting later op de maandag zijn besluit toelichten.

May voert gesprekken met leiders in de Conservatieve Partij om parlementaire steun te verwerven. De aanhangers van een 'harde brexit' komen eveneens samen. Zij zijn furieus dat May de steun van Labour-parlementsleden werft om haar plan voor de "zachte brexit'' door te drukken.

Tusk

EU-president Donald Tusk betreurt dat met het opstappen van Davis en Johnson niet ook het idee van de brexit is verdwenen. ''Maar wie weet’’, reageerde de Pool op het vertrek van de twee bewindslieden.

''Politici komen en gaan, maar de problemen die ze voor de mensen hebben gecreëerd blijven’’, zei Tusk. ''De rotzooi die de brexit heeft veroorzaakt is het grootste probleem in de geschiedenis van de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En het is verre van opgelost, met of zonder mister Davis.’’

De Europese Commissie liet weten dat de onderhandelingen met de Britse regering gewoon doorgaan. Voorzitter Jean-Claude Juncker had May zondagmiddag nog aan de telefoon, liet zijn woordvoerder weten.

