Britse Brexit-minister David Davis stapt op

"Het afgelopen jaar ben ik het vaak niet met May eens geweest", aldus Davis in een verklaring over zijn ontslag.

"Het huidige beleid zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om de uitkomst van het Brexit-referendum na te leven", zegt Davis. "Onze onderhandelingspositie is op zijn best zwak."

Vrijdag is het Britse kabinet na maanden van overleg akkoord gegaan met onderhandelingsvoorwaarden voor de Brexit. Toen liet Davis al weten het niet met de voorwaarden eens te zijn. Na overleg met May zondagavond heeft hij zijn ontslag ingediend.

In het akkoord staat dat er een vrijhandelszone moet komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het vrije verkeer van personen verdwijnt wel. Davis is voorstander van een harde Brexit zonder vrijhandelszones.

Onderministers

Kort na het opstappen van Davis werd bekend dat ook onderministers van het Brexit-ministerie Steve Baker en Suella Braverman zijn opgestapt.

May laat weten het jammer te vinden dat Davis vertrekt. "Onze onderhandelingspositie is nog steeds goed. We moesten wel tot voorwaarden komen, om tot concrete onderhandelingen met de EU over te gaan."

De voorzitter van de Labourpartij Ian Lavery denkt dat dit voor May het einde kan betekenen: "Het is een complete chaos. May heeft geen autoriteit meer over."

Davis is in 2016 aangesteld als Brexit-minister.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!