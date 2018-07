May wil eind 2020 nieuw douanebeleid met EU

Dat heeft May maandag gezegd in het Britse Lagerhuis. Later deze week vergadert ze met de Britse ministers over de stand van zaken van de Brexit-onderhandelingen. Voorafgaand aan die bespreking hebben de Britten een nieuwe optie voor het douanebeleid op papier gezet.

"We moeten doen wat we kunnen om te zorgen dat we tegen het einde van december 2020 ons toekomstige douanebeleid met de EU rond hebben, zodat een vangnet niet nodig is", aldus May. Ze herhaalde dat haar regering niet overweegt lid te blijven van de Europese Economische Ruimte (EER).

De Brexit-onderhandelingen zijn momenteel volop bezig. Het Verenigd Koninkrijk zal volgens planning de EU op 29 maart 2019 verlaten.

May hoopt in het gesprek met haar ministers de onderlinge meningsverschillen uit te spreken. Na de vergadering zal het Verenigd Koninkrijk een document publiceren waarin "meer details staan over de sterke overeenkomst waar de VK naar streeft", zegt May volgens de BBC.

"De EU-lidstaten zullen onze voorstellen serieus willen overwegen", zei de premier. "We moeten flexibel zijn om een diepe relatie op te bouwen die overblijft nadat we zijn vertrokken."

