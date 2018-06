'Grootste aandeelhouder Heathrow verhuist naar Amsterdam om Brexit'

Ferrovial heeft een belang van 25 procent in Heathrow. Het internationale hoofdkwartier van het concern is nu nog in Oxford gevestigd. Maar om in Spanje belastingen te kunnen blijven betalen, moet de holding binnen de Europese Unie gevestigd zijn. Er was dinsdag nog geen woordvoerder van Ferrovial beschikbaar voor meer details.

Nu de Brexit dichterbij komt, wordt ook steeds meer duidelijk over de maatregelen die bedrijven nemen. Zo werd maandag in de Britse zakenkrant Financial Times gesuggereerd dat BMW mogelijk Britse fabrieken zal sluiten als het Britse vertrek de productieketen van de automaker ondermijnt. Dit werd dinsdag overigens ontkend door Ian Robertson, de Britse vertegenwoordiger van BMW.

Verder overweegt vliegtuigmaker Airbus Britse productielocaties te sluiten. Het concern heeft veertienduizend werknemers in het Verenigd Koninkrijk en heeft open grenzen nodig om de productie soepel te laten verlopen.