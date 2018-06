Britse minister: 'Dreigementen bedrijven om te vertrekken om Brexit ongepast'

"We moeten op dit kritieke moment in de onderhandelingen achter Theresa May staan, zodat zij tot de best mogelijke Brexit kan komen", stelt Hunt op zondag aan Britse nieuwszender BBC.

"Hoe meer we Theresa May ondermijnen, hoe groter de kans dat we eindigen met een slechte deal die voor iedereen een ramp zal zijn."

Bedrijven zouden volgens de politicus van de Conservative Party om die reden niet moeten dreigen met het verplaatsen van banen naar buiten het Verenigd Koninkrijk.

Risico's

De politicus van de Conservative Party reageert hiermee op het bericht dat Europese vliegtuigbouwer Airbus afgelopen vrijdag naar buiten bracht. Het bedrijf dreigde daarin Groot-Brittannië te verlaten als het land zonder handelsakkoord met de EU toch uit de Europese Unie stapt.

Airbus zou naar aanleiding van een inschatting van de risico's van zo'n Brexit "heel erg voorzichtig kijken naar nieuwe investeringen in het Verenigd Koninkrijk en niet langer de relaties met leveranciers en partners in het land uitbreiden".

Topman Tom Williams stelde dat een zogenoemde 'harde Brexit', zonder deal met de EU, de toekomst van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk zou bedreigen.