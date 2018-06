Opnieuw Brexit-overwinning voor May in Brits parlement

319 parlementsleden hebben tegen het voorstel gestemd en 303 voor. De stemming is een overwinning voor May, omdat de Britse overheid het eindresultaat van de Brexit-onderhandelingen hierdoor niet aan het parlement hoeft voor te leggen.

De Britse overheid leek een zware middag tegemoet te gaan. Maar vlak voordat het debat begon, kwam de regering met een concessie. In de toekomst zal de Speaker van het Britse Lagerhuis bepalen of het parlement een Brexit-voorstel van de overheid mag amenderen of niet, als er geen deal wordt gesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Vorige week

Vorige week werd al eenzelfde stemming in het Lagerhuis gehouden en gewonnen door de Britse overheid. May leek de stemming eerder te gaan verliezen, omdat meerdere pro-EU-leden van de Conservatieve Partij voor het amendement leken te stemmen.

De Britse premier wist de leden in eerste instantie na concessies binnenboord te houden. May beloofde een nieuw amendement in te dienen dat de parlementsleden naar verwachting nieuwe bevoegdheden zou geven. Eind van de week werd duidelijk dat de concessies vanuit May uitbleven, waardoor een deel van de Conservatieven zich weer tegen May keerden.

Maandag werd de wet vervolgens door het Britse Hogerhuis teruggestuurd naar het Lagerhuis met een nieuw amendement, waarin de concessies van May aan haar partijleden wel zijn vastgelegd.