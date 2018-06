May trekt na Brexit 20 miljard extra uit voor gezondheidszorg

Dat jaarlijkse bedrag zal worden gefinancierd met geld dat niet langer aan het lidmaatschap van de Europese Unie en hogere belastingen wordt uitgegeven.

"De NHS (Nationale Gezondheidsdienst) krijgt dan 20 miljard pond meer dan nu het geval is", zei May in een interview op LBC Radio.

"We hebben het voordeel dat we het geld dat we niet meer naar de Europese Unie sturen, kunnen gebruiken. Maar we moeten naar meer bijdragen kijken om die hoeveelheid geld in de toekomst in de NHS te kunnen stoppen."

Verdeeldheid

Over de belastingverhoging zei May dat haar minister van Financiën de plannen uitwerkt. Ze zei dat de belasting op een "eerlijke en evenwichtige" manier wordt verhoogd.

Mays aankondiging komt ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de NHS, die gratis toegang tot zorg biedt aan iedereen die in Groot-Brittannië woont. Het moet de eenheid in de regering en het land bevorderen na twee jaar van bittere verdeeldheid over de Brexit.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!