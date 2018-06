May hoeft niet te onderhandelen over toegang Europese interne markt na Brexit

327 leden hebben tegen het voorstel gestemd en 126 voor.

Het parlement stemde ook tegen een ander amendement op de Brexit-wet. Deze wijziging ging over het verplicht inlichten van het parlement over de onderhandelingen over het aanblijven in de Europese douane-unie.

Beide stemmingen zijn overwinningen voor May, die haar Brexit-wet bijna ongewijzigd mag gaan uitvoeren.

Dinsdag won May ook al een belangrijke stemming over een amendement op de Brexit-wet. Die aanpassing was erop gericht dat het parlement een akkoord over de Brexit had kunnen afwijzen.

De regering was tegen deze aanpassing van de wet. Meerdere leden van de Conservatieve partij waren juist voor de wijziging. Daardoor stond de uitkomst van de stemming nog niet van tevoren vast.

