Britse regering ontkomt aan Brexit-nederlaag

Het Britse Hogerhuis had eerder ingestemd met het amendement, dat het parlement meer bevoegdheden geeft. Parlementariërs kregen zo de mogelijkheid om de regering terug te sturen naar de onderhandelingstafel als ze niet tevreden waren over het definitieve akkoord met Brussel over de zogenoemde brexit.

De regering was fel tegen dat amendement, dat dinsdag is voorgelegd aan het Lagerhuis. Daar werd het plan uiteindelijk weggestemd met 324 tegen 298 stemmen.

De uitkomst van die stemming stond niet vast. Om twijfelaars in de eigen gelederen te paaien, zou de regering volgens Britse media concessies hebben gedaan. Er bestaat nog onduidelijkheid over wat die precies om het lijf hebben.

De conservatieve onderstaatssecretaris Philip Lee (Justitie) had ontslag genomen om tegen de regering te kunnen stemmen. Hij schreef op Twitter dat hij zijn kinderen in de toekomst ''recht in de ogen wil kunnen kijken'' om dan eerlijk te kunnen zeggen dat hij zijn best voor ze heeft gedaan.

Lee maakte nooit een geheim van zijn steun voor het anti-brexitkamp bij het referendum in 2016. Hij sprak ook zijn steun uit voor het amendement dat het parlement de bevoegdheid zou geven een ''slechte deal'' te blokkeren. De politicus schreef later op Twitter zich toch te onthouden van stemming. Lee zei genoegen te nemen met toezeggingen van premier Theresa May.