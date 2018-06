Britse premier May boekt overwinning in Brexit-proces

In het voorstel staat dat als de uiteindelijke Brexit-deal wordt verworpen, de premier binnen 28 dagen duidelijk zal maken hoe het proces verder moet verlopen.

Dit voorstel en de belofte dat Britse pro-Europese wetgevers meer invloed binnen het parlement zullen krijgen, zorgden ervoor dat May de stemming kon winnen.

In april zijn belangrijke aanpassingen aan het wetsvoorstel gedaan. Een van die veranderingen geeft het Lagerhuis de macht om het definitieve besluitrecht over de uiteindelijke Brexit te krijgen.

In eerste instantie wilde de regering van May alleen dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou stappen onder de voorwaarden die de regering heeft geschetst.

Als het parlement daar niet mee akkoord zou gaan, dan zou het Vereniging Koninkrijk uit de EU stappen zonder met de EU afspraken te maken over de toekomstige betrekkingen.

Maar eind vorig jaar was May genoodzaakt om haar houding aan te passen. Het Lagerhuis besloot toen dat parlementariërs mogen meepraten over de overeenkomst die met de EU wordt gesloten. Het Hogerhuis ging daar in mee en vindt dat de Brexit mag worden tegengehouden als May niet met acceptabele voorwaarden komt.