'Doemscenario dreigt voor Britten bij uitblijven Brexit-akkoord met EU'

Dat blijkt uit een geheim document van de Britse Brexit-minister David Davis waar The Sunday Times zondag over bericht. De krant voert een geheim document op, dat is opgesteld door hoge ambtenaren.

Deze constatering staat haaks op uitlatingen van de Britse premier Theresa May. Zij heeft sinds het referendum in juni 2016 altijd gezegd dat het Verenigd Koninkrijk beter af zou zijn zonder akkoord met de Europese Unie dan met een slecht akkoord.

De Britse overheid stelt met klem in te zetten op een akkoord met de EU, maar zegt ook voorbereid te zijn op een ander scenario.

Concrete plannen

Minister Sajid Javis van Binnenlandse Zaken liet zondag weten dat het Verenigd Koninkrijk bij de volgende ontmoeting met de leiders van de EU in juni een lijst met goede, concrete voorstellen op tafel zal leggen. Javis gaat ervan uit dat Brussel hier ook positief op zal reageren.

De twee partijen proberen al bijna twee jaar afspraken te maken over de naderende afscheiding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Volgens de afspraken die eerder werden vastgelegd, moet het land in maart 2019 uit de EU treden, ook als er nog geen akkoord is gesloten met Brussel.

Een van de grootste struikelblokken is de regeling op het gebied van de in- en export van goederen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!