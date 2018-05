Britse Brexit-campagnegroep krijgt boete voor schenden budgetregels

De kiesraad laat vrijdag weten dat Leave.EU de eigen uitgaven in aanloop naar het referendum niet accuraat heeft gerapporteerd.

Met het niet-opgegeven bedrag, ten minste 77.380 pond (ruim 87.800 euro), ging de campagnegroep over een limiet op de uitgaven heen. Drie leningen en diensten die Leave.EU van een Amerikaans politiek adviesbureau heeft afgenomen, zijn niet door de campagnegroep gemeld.

Die overtreding is dusdanig ernstig dat de kiesraad vermoedt dat de verantwoordelijke persoon strafbare feiten heeft begaan. De politie is van de zaak op de hoogte gebracht.

Cambridge Analytica

Volgens de kiesraad is er overigens geen bewijs dat Leave.EU gebruik heeft gemaakt van de diensten van Cambridge Analytica, het politieke adviesbureau dat onlangs in opspraak kwam vanwege het gebruik van Facebook-data in verkiezingscampagnes.

In een reactie laat Leave.EU vrijdag weten dat het vermeende teveel aan uitgaven minder dan 0,1 procent van de totale campagne-uitgaven vertegenwoordigt. De beschuldiging van de kiesraad zou een "belachelijke" poging zijn om de campagnegroep in diskrediet te brengen.

'Remoaners'

De oprichter van Leave.EU, Arron Banks, trekt de onafhankelijkheid van de kiesraad in twijfel. De raad bestaat volgens hem voornamelijk uit tegenstanders van de Brexit. Zij worden door voorstanders remoaners genoemd, een combinatie van de werkwoorden to remain (blijven) en to moan (zeuren).

"De kiesraad is een 'moerascreatie' van Blair-aanhangers, volgepakt met remoaners uit het establishment", aldus Banks, die de beschuldigingen vrijdag afdeed als een "politek gemotiveerde aanval" op de Brexit. "Wat een puinhoop. We zien de kiesraad in de rechtbank."

In het referendum over de Brexit, dat werd gehouden op 23 juni 2016, stemden 17,4 miljoen mensen (51,9 procent van de stemmers) voor de Britse uittreding uit de EU. Zo'n 16,1 miljoen kiezers (48,1 procent) stemden tegen.

Het Verenigd Koninkrijk en de EU onderhandelen nog volop over de uittreding, die in 2019 zal plaatsvinden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!