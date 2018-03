EU en VK bereiken akkoord over 'groot deel' Brexit-voorwaarden

Barnier kondigde het ontwerpverdrag aan tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Britse minister voor Brexit David Davis. Het verdrag werd opgesteld na intensieve onderhandelingen in het afgelopen weekeinde. Het wordt vrijdag voorgelegd aan de EU-leiders.

Volgens de EU-onderhandelaar zijn beide partijen het onder andere eens geworden over de rechten van EU-burgers in het VK en Britse burgers in de EU en de financiële afwikkeling van de Britse uittreding.

De Britten blijven tot 1 januari 2021 deel uitmaken van de douane-unie en interne markt. In die periode kunnen EU-burgers zich vrij blijven vestigen in het Verenigd Koninkrijk.

Ook is er een overgangsfase afgesproken, die zal eindigen op 31 december 2020. De bestaande handelsovereenkomsten blijven tot op dat moment van kracht. Volgens Davis mag het VK tijdens de overgangsperiode nieuwe handelsdeals sluiten.

Tijdens de overgangsperiode blijven de Britten betrokken bij de besluitvorming over de Europese visquota maar hebben ze verder geen zeggenschap over nieuwe of aanpassingen in de EU-wetgeving.

Grens

De grens tussen Noord-Ierland en Ierland blijft een heikel punt, zei Barnier. Het VK heeft de EU wel verzekerd dat de huidige 'zachte grens' tussen de twee landen van kracht blijft, totdat er een meer permanente oplossing wordt gevonden. Over wat die oplossing moet zijn, bestaat nog grote onenigheid.