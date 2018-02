Britse premier May wil volgend jaar veiligheidsakkoord met EU sluiten

May wil er met het akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU voor zorgen dat de militaire samenwerking en de samenwerking tussen de veiligheidsdiensten van de EU en de Britten gewaarborgd zijn. May presenteerde haar plannen tijdens de Veiligheidsconferentie in München.

"De samenwerking die tot stand moet komen is er een die Groot-Brittannië en de EU een manier biedt om onze krachten het beste te bundelen waar we gemeenschappelijke belangen hebben", zei May in aanwezigheid van Europese en Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, bevestigde dat veiligheid en de Brexit aparte onderwerpen zijn. "We hebben een veiligheidssamenwerking tussen Groot-Brittannië en de EU nodig. Dat mogen we niet verwarren met andere vraagstukken over de Brexit."



Onderhandelingen

De uitspraken van May schijnen een nieuw licht op de onderhandelingen tussen de Britten en de EU over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk.

De Britten en de EU hebben eind vorig jaar een voorlopig akkoord gesloten over hoe de Brexit er uit gaat zien. Het principeakkoord draait om de financiële vereffening, de rechten van EU-burgers en de Iers-Noord-Ierse grens. Ook zijn er inmiddels enkele afspraken gemaakt over een transitieperiode die gaat gelden voordat de Britten de unie helemaal hebben verlaten.

Veel details over hoe een eventuele samenwerking tussen de Britten en de EU er na die transitieperiode uit gaat zien, zijn er nog niet. Het aangekondigde veiligheidsakkoord is daarin een eerste concrete stap.

Eerder had de Britse premier May wel al gezegd dat ze op het gebied van veiligheid op veel terreinen wil blijven samenwerken met de unie. "We zijn klaar voor het beëindigen van het partnerschap dat het VK en EU hebben op het gebied van handel, maar we blijven werken aan de strijd tegen terrorisme, internationale criminaliteit, veiligheid en defensie."