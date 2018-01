Verenigd Koninkrijk wil burgers Europese Unie niet uitzetten na Brexit

Zelfs in het geval van een 'harde Brexit', een uittocht van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder akkoord over de voorwaarden, belooft Davis dat EU-paspoorthouders niet uitgezet worden.

"We zullen onder geen beding mensen gaan uitzetten". Davis zegt dat er een uitzondering wordt gemaakt voor criminelen en bedreigingen voor het land.

Naar schatting wonen in het Verenigd Koninkrijk circa 3,7 miljoen EU-burgers. Volgens de Nederlandse ambassade wonen er 100.000 tot 150.000 Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk.

Onderhandelingen

In december vorig jaar werd een belangrijk akkoord gesloten over de grenzen van het Verenigd Koninkrijk met Europa. Vooral de grens tussen Ierland en Noord-Ierland was een heikel punt. De onderhandelingen zijn met dat akkoord een nieuwe fase in gegaan.

Nu er een principeakkoord is over de scheidingsvoorwaarden, kunnen de onderhandelingen over de overgangsperiode beginnen zodra de lidstaten de richtlijnen daarvoor hebben goedgekeurd. Dat gebeurt naar verwachting eind januari.