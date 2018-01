'Harde Brexit kost Britten bijna half miljoen banen'

Dat staat in een donderdag gepubliceerd rapport van Cambridge Economics, dat in opdracht van de Londense burgermeester Sadiq Khan is uitgevoerd.

De onderzoekers kijken naar vijf scenario's voor de Brexit, waaronder varianten met een zogenoemde zachte Brexit. In dergelijke gevallen houdt het Verenigd Koninkrijk (VK) bijvoorbeeld toegang tot de interne markt van de EU.

De studie laat zien dat een harde Brexit zorgt voor een druk van 46,7 miljard pond (52,67 miljard euro) op de investeringen. De gemiddelde Brit zou daardoor tegen 2030 tussen de 86 and 203 pond (100 en 228 euro) inleveren.

De resultaten zijn bij een harde Brexit het extreemst. Maar ook een zachte Brexit drukt op de investeringen en banengroei in het Verenigd Koninkrijk. De Britse economie zal volgens de studie vanwege het vertrek uit de Europese Unie minder hard groeien.

Londen

De arbeidsmarkt van Londen zal het in vergelijking met die van de rest van het VK nog relatief goed doen. Volgens de nieuwe studie zou de zachtste vorm van een Brexit Londen in 2030 zo'n 30.500 banen kosten. Bij een harde Brexit zou dit verlies oplopen tot 87.000.

De financiële en professionele sector zouden bijzonder hard getroffen worden. In het meest extreme geval zouden deze sectoren in het VK in dat jaar 119.000 minder arbeidsplaatsen tellen dan zonder een Brexit het geval zou zijn. Ook de bouwsector, de wetenschappelijke, technologische en creatieve sector zullen volgens de onderzoekers hard geraakt worden.

Brexit-minister David Davis liet eerder vorige maand weten dat de overheid nog geen gedetailleerd onderzoek heeft gedaan naar de impact van de Brexit op verschillende sectoren.

City

De studie verschijnt op dezelfde dag dat premier Theresa May spreekt met prominenten van financiële instellingen als Goldman Sachs en HSBC over het veiligstellen van hun handel vanuit het VK na de Brexit. De Londense City is het financiële hart van Europa.

Vanuit de bankensector lijkt er voorlopig vooral sprake van scepsis over de Brexit. Banken als Goldman Sachs en Deutsche Bank hebben al gezegd activiteiten van de Londense City naar continentaal Europa te zullen verplaatsen als May er met de EU niet uitkomt.