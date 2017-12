Britse premier May in Brussel aangekomen voor beslissend Brexit-overleg

Een woordvoerder van de Europese Commissie heeft bevestigd dat er over onderdelen van een mogelijk akkoord gesproken worden gesproken Tussen 7.30 uur en 8.00 uur Nederlandse tijd volgt een persconferentie.

Daarna spreekt May EU-president Donald Tusk, die rond 8.30 uur een verklaring zal afleggen, werd vrijdagmorgen bekend gemaakt.

De mededelingen van de commissie en Tusks woordvoerder volgen op een nacht van koortsachtige onderhandelingen in Brussel met het doel vrijdagochtend een overeenkomst over de scheidingsvoorwaarden voor het vertrek van de Britten uit de EU te bereiken.

De rechterhand van Juncker, Martin Selmayr, twittert vrijdagochtend een foto van witte rook.

Akkoord

Een akkoord over de rekening voor Londen, de rechten van EU-burgers die in Groot-Brittannië leven en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland maakt de weg vrij voor onderhandelingen over de handelsrelatie na de Brexit in 2019. Voldoende vooruitgang op die drie hoofdpunten is een eis van de 27 regeringsleiders om de tweede fase in te gaan.

De EU-leiders besluiten volgende week op hun tweedaagse top in Brussel of ze daarvoor het licht op groen kunnen zetten.