'Brexitakkoord tussen Europese Unie en Londen nabij'

De Britse premier Theresa May ontmoet "waarschijnlijk" om 7.00 uur de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in Brussel, aldus een mededeling van de commissie. Tussen 7.30 en 8.00 uur zou die gevolgd worden door een persconferentie.

De mededeling volgt op een hele nacht van onderhandelingen in Brussel met het doel vrijdagochtend een overeenkomst over de scheidingsvoorwaarden te bereiken.

Een akkoord over de rekening voor Londen, de rechten van EU-burgers die in Groot-Brittannië leven en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland maakt de weg vrij voor onderhandelingen over de handelsrelatie na de Brexit in 2019.

Voldoende vooruitgang op die drie hoofdpunten is een eis van de 27 regeringsleiders om de tweede fase in te gaan. De tijd dringt omdat de EU-leiders op hun tweedaagse top volgende week besluiten of ze daarvoor het licht op groen kunnen zetten.

De hele week wordt al koortsachtig aan een deal gewerkt. Een gevoelige hobbel is de grens tussen Ierland en (het Britse) Noord-Ierland. De Ieren en veel Noord-Ieren willen niet dat die na de Brexit weer dicht gaat.