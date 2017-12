Nog geen volledige overeenkomst over voorwaarden Brexit

''Ondanks onze inspanningen was het niet mogelijk om complete overeenstemming te bereiken''. zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker na een lang overleg met de Britse premier Theresa May.

Beiden zeiden dat er nog enkele meningsverschillen zijn. Voor het eind van de week volgt nieuw overleg.

Juncker zei maandag dat het pittig onderhandelen is met May. "Ze verdedigt met alle energie, waarvan we weten dat ze die heeft, de standpunten van het Verenigd Koninkrijk", aldus Juncker. Dat er geen overeenkomst is bereikt ziet hij niet als falen.

"Het was een constructief gesprek en er wordt hard onderhandeld", zegt May. De premier voegt daaraan toe dat ze er alle vertrouwen in heeft dat beide partijen er alsnog uit gaan komen.

Ierland

Eerder op de dag bleek dat een deal over hoe om te gaan met de grens tussen Ierland en Noord-Ierland na het Britse vertrek uit de EU in 2019 zeer nabij is. De EU-regels voor de Europese interne markt zouden op een of andere manier blijven gelden voor het Britse Noord-Ierland.

De premiers van Schotland, Wales en de burgemeester van Londen zeiden direct ook in aanmerking te willen komen voor een uitzonderingspositie.

De Noord-Ierse partij DUP, die een regering vormt met May's partij, kwam vervolgens met een verklaring tegen het compromis. "Noord-Ierland moet de EU verlaten volgens dezelfde voorwaarden als de rest van het Verenigd Koninkrijk'', aldus DUP-leider Arlene Foster.