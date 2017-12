‘Groot-Brittannië en EU akkoord over Ierse grens’

Volgens de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney zal de situatie bij de grens niet veranderen na de brexit, als beide partijen akkoord gaan.

EU-president Donald Tusk zei positief te zijn na een gesprek met de Ierse premier Leo Varadkar. Als het Britse voorstel onaanvaardbaar is voor Ierland, is het ook niet acceptabel voor de EU, zei Tusk eerder.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Theresa May zijn momenteel in gesprek over de scheidingsvoorwaarden. Naast de grenskwestie gaat het om de financiële afrekening en de rechten van EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen.

Het akkoord roept de vraag op of andere delen van het Verenigd Koninkrijk ook aanspraak kunnen maken op een uitzonderingspositie. Volgens de Schotse premier Nicola Sturgeon‏ is er "zeker’’ geen goede reden om dat te weigeren.

De Noord-Ierse partij DUP die in de Britse regering zit, is daar in ieder geval tegen. "Noord-Ierland moet de EU verlaten volgens dezelfde voorwaarden als de rest van het Verenigd Koninkrijk'', reageerde DUP-leider Arlene Foster.