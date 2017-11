Brussel geeft Britten tien dagen extra voor Brexit-voorstel

Het uitstel komt twee weken nadat EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier de Britten een deadline tot vrijdag had gegeven. De EU vindt dat de Britten onvoldoende over de brug komen.

Er wordt al sinds juni gesteggeld over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de EU in maart 2019, maar weinig voortgang geboekt. De EU wil niet met Londen praten over de toekomst voordat de scheiding afdoende is geregeld.

In december beslissen de EU-leiders of er voldoende voortgang is geboekt over de drie hoofdpunten. Dat zijn de financiële afrekening, de toekomstige rechten van de niet-Britse EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen en de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Volgens Tusk is een positief besluit op de komende EU-top "niet onmogelijk maar wel een enorme uitdaging", zei hij vrijdag.