Brits parlement moet over akkoord Brexit stemmen

Dit heeft de Britse minister belast met de brexit, David Davis, maandag bevestigd. De minister doet zo concessies aan onder anderen Conservatieve partijgenoten in het Lagerhuis die dreigen dwars te liggen als ze straks helemaal niks over het akkoord te zeggen krijgen.

Maar Davis beklemtoonde vervolgens dat het wegstemmen van de eventuele overeenkomst niet zou betekenen dat de brexit niet doorgaat. Als het parlement weigert in te stemmen met het bereikte akkoord, verlaat het koninkrijk zonder 'deal' de Europese Unie.

Druk

De Britse premier Theresa May staat in de Britse Tweede Kamer al geruime tijd onder druk om in ieder geval "een zinvolle stemming" te houden over wat uiteindelijk allemaal met Brussel zal zijn afgesproken.

Davis beloofde maandag daarom de parlementariërs "dat er alleen een akkoord met de EU komt als het parlement daarmee instemt". Hij noemde dat de zinvolle stemming, maar de brexit tegenhouden lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren.

Davis hoopt dat er in oktober 2018 een akkoord met de EU ligt, omdat er dan voldoend tijd zou moeten zijn voor het debat en de stemming. Dinsdag debatteert het Britse parlement over het schema van de regering om te komen tot de brexit en over de uitgebreide bevoegdheden die de regering zich daarvoor toekent.

Wet

Vorige week werd bekend dat de Britse regering de datum en tijd van de Brexit gaat vastleggen in de wet. Dat liet de regering weten in reactie op zorgen van aanhangers van de uittreding uit de Europese Unie, die vrezen dat door de moeizame onderhandelingen en oppositie er vertraging optreedt.

De regering van premier Theresa May wil de wet over de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de EU, die momenteel wordt behandeld in het parlement, aanpassen en daarin vastleggen dat het vertrek officieel zal plaatsvinden op 29 maart 2019 om 23.00 uur Engelse tijd.

Op 23 juni 2016 stemden de Britten voor een Brexit en dus voor een uittreding uit de Europese Unie. 52 procent stemde voor, 48 procent stemde tegen.