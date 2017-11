'Uitblijven handelsdeal rondom Brexit slecht voor Britse economie'

Dat heeft gouverneur Mark Carney van de Bank of England gezegd in een interview met de Britse tv-zender ITV.

"Als we minder toegang hebben tot de interne markt van de EU dan nu, zal deze economie zich op de korte termijn zonder enige twijfel moeten heroriënteren. Tijdens die periode zal dat druk zetten op de groei", aldus de centralebankpresident.

Europese regeringsleiders vonden vorige maand dat er nog niet voldoende voortgang was in de onderhandelingen met de Britse regering om al te gaan praten over de handelsrelatie na de Brexit.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei er evenwel toch vanuit te gaan dat de zaken zijn geregeld als de Britten eind maart 2019 uit de EU stappen.

Bij de Bank of England leven al langer zorgen over de economische risico's rond de Brexit. Toch heeft de Britse centrale bank afgelopen week voor het eerst in ruim tien jaar de rente verhoogd. Het was volgens de bank een geschikt moment daarvoor gezien de hoge inflatie en de laagste werkloosheid in Groot-Brittannië in meer dan veertig jaar.