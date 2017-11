Britten onderzoeken fondsen Brexit-campagne om mogelijke inmenging Russen

Een verdachte in de zaak is de 51-jarige Arron Banks, een grote donateur als het de campagne tegen de Europese Unie betreft.

Banks werd kort na de verkiezingsoverwinning van de Amerikaanse president Donald Trump samen met Trump en Nigel Farage, voormalig leider van het pro-Brexit kamp, op de foto gezet. Hij ontkent alle aantijgingen.

De verkiezingscommissie, die al een onderzoek was gestart naar de vraag of het pro-Brexit kamp ontoelaatbare donaties ontving, kijkt nu ook of Banks daadwerkelijk de bron was van de lonen voor de leden van het pro-Brexit campagneteam.

Het onderzoek is volgens Banks een poging van het anti-Brexit kamp, om de uitslag van het Brexit-referendum in discrediet te brengen. "Aantijgingen over dat het Brexit-referendum gefinancierd was bij de Russen, zijn complete onzin", aldus Banks in een schriftelijke verklaring die hij afsloot met het Russische "nostrovia" (Proost!, red.)