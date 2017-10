Onderhandelingen over nieuwe relaties VK en EU mogelijk eind dit jaar

Eerder werd al gemeld dat de EU bereid zou zijn om op korte termijn gesprekken met het Verenigd Koninkrijk aan te gaan over vrijhandel.

EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft ondertussen ook vastgesteld dat bij de gesprekken over de scheidingsvoorwaarden, tot nu toe onvoldoende vooruitgang is geboekt. Die conlusie werd dinsdag in Luxemburg unaniem overgenomen door de EU-ministers van Europese Zaken.

Over de drie belangrijkste punten - burgerrechten, de financiële vereffening en de grens tussen Noord-Ierland en Ierland heerst nog altijd onzekerheid, zei Barnier.

Gesprekken over de toekomstige relaties zijn volgens hem veel effectiever als er duidelijkheid is over deze onderwerpen.

Diner

De Britse premier Theresa May en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker spraken maandag bij een diner af dat het tempo de komende tijd moet worden opgevoerd. "Er zijn er twee voor nodig om te versnellen", aldus Barnier, die zei dat hij daar drie weken geleden al toe bereid was. "De klok tikt erg snel", aldus de Fransman.

May is eind deze week op een EU-top in Brussel en zal daar te horen krijgen dat de door haar gewenste onderhandelingen over de toekomstige relaties nog niet van start kunnen gaan. Wel gaat de EU zich hier volgens ingewijden "intern" op voorbereiden.