Weinig vooruitgang geboekt in Brexit-onderhandelingen

EU-onderhandelaar Michel Barnier zei dat donderdag in Brussel na afloop van de vijfde onderhandelingsronde.

Vooral de financiële afrekening blijkt een struikelblok. De Britten hebben nog altijd niet bevestigd wat ze willen betalen. Barnier nam het woord "impasse" in de mond.

Over de rechten van burgers en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland zijn de partijen wel iets dichter tot elkaar gekomen. "Maar er is nog meer werk te doen."

Voldoende vooruitgang op die drie punten is een voorwaarde om over te gaan naar de tweede fase over de toekomstige relaties. Londen hoopte daar nog deze maand groen licht voor te krijgen, maar dat wordt op zijn vroegst in december.

''Ik ben ervan overtuigd dat met politieke wil vooruitgang in de komende twee maanden mogelijk is'', aldus Barnier. ''Geen deal zou een heel slechte deal zijn'', herhaalde de Fransman.

Constructief

Zowel Barnier als zijn Britse tegenspeler David Davis beoordeelde de sfeer als ''constructief''. Davis acht een akkoord over burgerrechten snel haalbaar. Rondom de grenskwestie wordt volgens hem gewerkt aan ''creatieve oplossingen''.

De Brit stelde dat het ook in het belang van de EU zou zijn als de 27 lidstaten Barnier volgende week het mandaat geven om over de toekomstige relaties te gaan praten. EU-president Donald Tusk zei deze week al dat dat onwaarschijnlijk is.