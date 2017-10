Schotse premier wil pas referendum na helderheid over Brexit

Dat zei zij zondag in een interview met de BBC.

Eerder al meldde de Schotse regering voorlopig geen heil te zien in een nieuw referendum, maar de Schotse premier Sturgeon noemde toen geen concrete termijn voor uitstel.

De Schotse Nationale Partij (SNP) van premier Sturgeon verloor tijdens de recente verkiezingen 21 zetels in het Britse parlement. Na de verkiezingsnederlaag voor de partij zei Sturgeon haar eerdere pogingen om tot een onafhankelijkheidsreferendum te komen, al te heroverwegen, omdat ze het referendum gekoppeld had aan eventuele winst bij de verkiezingen.

Interne markt

Voor het uitschrijven van een nieuw referendum over onafhankelijkheid van Schotland heeft Sturgeon toestemming nodig van de regering in Londen. De Britse premier May is van mening dat het nu niet de tijd is om alweer te praten over een Schots referendum, nu de Brexit aanstaande is.

De Schotse premier heeft sinds de aankondiging van de Brexit veel kritiek op het handelen van de regering May, die volgens haar veel onduidelijkheid veroorzaakt met de aanpak van de Brexit.

Schotland wil vooral toegang houden tot de Europese interne markt. Een meerderheid van de Schotten stemde in 2014 in een referendum tegen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk.