Brits Lagerhuis stemt in met voortgang Brexit

De uittredingswet geeft de regering de mogelijkheid door te gaan naar de volgende fase van het proces om de politieke, financiële en wettelijke banden met de Europese Unie te verbreken.

Volgens oppositiepartij Labour die tegen de wet stemde, leiden verschillende onderdelen van de wet tot een inbreuk op de scheiding van de macht en een "machtsovername" door de regering.

May toonde zich tevreden met de uitslag van de stemming. "We kunnen nu verder gaan met de onderhandelingen met een sterke basis", reageerde ze. "Het parlement heeft de historische stap gezet om de wil van het Britse volk te steunen en is akkoord gegaan met een wet die zekerheid en duidelijkheid biedt voor ons vertrek uit de EU."

De zogenoemde EU Withdrawal Bill heeft nog een lange weg af te leggen. Zo moet met de wet bestaande Europese wetgeving omgezet worden in Britse wetten. "We moedigen parlementsleden uit alle delen van Groot-Brittannië aan om samen te werken bij het opstellen van deze belangrijke wetten", deed May een oproep aan haar collega's.