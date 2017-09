Londen blijft financiële hoofdstad van de wereld ondanks Brexit

Vergeleken met een half jaar geleden heeft Londen slechts twee punten verloren in de Global Financial Centers Index. In die periode is volop gespeculeerd over financiële instellingen die Londen de rug toe zullen keren na de Brexit, maar daar is in de index dus nauwelijks iets van te merken, schrijft Bloomberg maandag.

Wel kregen steden als Amsterdam, Frankfurt, Dublin en Parijs er punten bij. Deze steden worden vaak genoemd als nieuwe uitvalsbasis van instellingen die Londen verlaten.

New York blijft tweede op de ranglijst van financiële centra, maar verloor wel 24 punten, door de onzekere economische situatie in de VS. Ook andere Amerikaanse steden verliezen terrein. Hongkong verdrong Singapore van de derde plaats.

Meetlat

De Global Financial Centers Index werd voor het eerst opgemaakt in 2007. Steden met een groot zakencentrum worden op allerlei factoren langs de meetlat gelegd, variërend van het belastingklimaat tot de criminaliteitscijfers. Ze kunnen een maximum van duizend punten scoren.

Sinds het bestaan van de index kruipen de Aziatische steden overigens telkens meer naar Londen en New York toe.