Brexit Het VK en de EU onderhandelen wéér: dit zijn de struikelblokken Slideshow Infographic Video Het Verenigd Koninkrijk heeft nu toch echt de Europese Unie verlaten. Deze week werd de volgende stap gezet: gesprekken over de toekomstige relatie tussen beide partijen. De vraag is nu of de twee de komende jaren als goede buren of als verre vrienden door het leven gaan. Vijf vragen over de nieuwe onderhandelingen.