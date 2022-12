Dorpshuis Wernhout kan energiekosten niet meer betalen, gemeente schiet te hulp

Door een verdrievoudiging van de energiekosten stond gemeenschapshuis Wierenbos in Wernhout op omvallen. De gemeente Zundert schiet echter te hulp met een noodfonds. "We konden niet wachten op Den Haag."

"Stel je voor dat Wierenbos er niet meer zou zijn, dan vallen veel mensen in een gat", zegt bestuurslid Cees Oostvogels. In oktober werd duidelijk dat het geemschapshuis in Wernhout in februari zou moeten sluiten. De energiekosten verdrievoudigden. Hoe hoog de rekening precies was, wil Oostvogels niet zeggen. "We hebben een paar jaar niets kunnen doen door corona. Nu stond de agenda juist weer vol." De energiecrisis dreigde roet in het eten te gooien.

In het gemeenschapshuis biljarten ouderen. Er is ook een huiskamerproject voor eenzame ouderen door Surplus. Zelf organiseert het Dorpshuis ieder jaar de dorpsquiz. "Daarnaast bieden we onderdak aan het toneel, de musical van de school en een accordeonvereniging."

Niet toereikend

Buiten een jaarlijkse subsidie van de gemeente moet het gemeenschapshuis het hebben van zaalhuur en de verkoop van drankjes. "Dat was bij lange na niet toereikend meer", zegt Oostvogels.

Het bestuur meldde zich bij de gemeente. "Ze hebben het goed opgepakt. De regering in Den Haag komt met een noodfonds maar wanneer is nog niet duidelijk. En de gemeente besloot dat we daar niet meer op konden wachten." Terwijl het noodfonds van de gemeente er officieel ook nog niet is. Toch krijgt Wierenbos krijgt een voorschot. "Ze zeiden meteen: 'We houden de deur open.' Daar zijn we heel blij mee."