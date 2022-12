Automobilist met vuurwapen in auto slaat op de vlucht en crasht tegen vrachtwagen op A27 bij Breda

Een automobilist die op de vlucht sloeg voor de politie, na een melding over een vuurwapen in de auto, is vrijdagavond gecrasht tegen een vrachtwagen op de A27 bij Breda. In de auto bleek later inderdaad een vuurwapen te liggen, zo meldt de politie.

De crash gebeurde rond 21.30 uur, in de zuidelijke richting van de A27. Iemand maakte een melding van een auto met meerdere vuurwapens waarna de de politie op zoek ging naar het voertuig. Agenten wisten waar de auto was en reden deze achterna. Op de A27 bij Breda ging het mis, daar botste de betreffende auto tegen de vangrail en daarna tegen een vrachtwagen. Het voertuig kwam na de klap tot stilstand. De bestuurder is aangehouden. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt. Een deel van de weg is afgesloten voor het overige verkeer. De politie doet onderzoek. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

