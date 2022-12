Nieuw cultureel centrum in Zundert heet De Zindering

De Zindering wordt de naam van het nieuw te bouwen cultureel en maatschappelijk ontmoetingscentrum in Zundert. Het idee is dat verenigingen 'zin d'r in' hebben om in het centrum aan de slag te gaan.

Het nieuwe culturele en maatschappelijke ontmoetingscentrum in Zundert wordt volledig 'De Zindering, Cultureel en Maatschappelijk Hart van Zundert' genoemd. De Zindering, geschatte kosten 4,1 miljoen, komt op de plaats van de oude Schroef. Er was behoefte aan een nieuwe naam. De Zindering, die voorlopig nog als werktitel wordt aangeduid, past volgens de werkgroep bij de functie van het gebouw en haar toekomstige gasten en gebruikers.

"De ring van de Zindering staat voor iets wat rond is, een kern, een centrum. 'Zin d'r in!' heeft te maken met de activiteiten van de culturele verenigingen. En de maatschappelijke activiteiten van de welzijnpartners en overheid is gelinkt met 'het heeft zin'", zo verklaart de werkgroep de keuze voor de naam.

Exploitatieplan

De werkgroep, bestaande uit verschillende gebruikers, werkt in 2023 verder aan het exploitatieplan. De mogelijk toekomstige bestuursleden willen zich richten op het verbinden van de verschillende partners met uitwisseling tussen verenigingen en maatschappelijke gebruikers. Daarbij beheert de Exploitatiestichting de horeca BV, grote zaal en multifunctionele ruimtes.

De wethouders Judith Kuijpers (cultuur) en Twan Zopfi (sociaal domein) zijn blij dat het ontmoetingscentrum steeds concreter wordt. "Door verschillende factoren heeft het project helaas wat vertraging opgelopen. Maar, het is fantastisch dat we toewerken naar een centrum, waar alle inwoners een plek kunnen vinden. We waarderen in het bijzonder de inzet van de werkgroep en de twee mogelijke bestuursleden."

Theaterzaal

Het huidige pand wordt gesloopt en vervangen door een compleet nieuw cultureel en maatschappelijk ontmoetingscentrum waar ook ambtenaren een werkplek hebben. Het moet een groot multifunctioneel gebouw worden waar net als voorheen plaats is voor horeca en een theaterzaal. Er zijn straks ook ruimtes te huur voor allerlei verenigingen en organisaties in Zundert. En er komen loketten voor de bieb en voor sociale en maatschappelijke instellingen als Surplus en het Werkplein.

In februari bespreekt de gemeenteraad de Zindering tijdens een beeldvormende raadsvergadering. Daarna organiseert de gemeente een informatieavond voor inwoners. Het doel is om in 2023 te komen tot een definitief ontwerp. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de opening van de Zindering verwacht.