Auto belandt in het water bij botsing met andere auto

Bij een botsing tussen twee auto’s op de Overkroetenlaan in Breda is vrijdagmiddag een van de voertuigen in het water beland. De automobiliste bleef ongedeerd.

De auto's kruisten elkaar rond 15.00 uur, toen de botsing plaatsvond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en bekommerden zich om de betrokkenen. De automobiliste die met haar auto in het water terechtkwam werd nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Voor zover bekend kwam ook de andere partij er goed vanaf. De auto liep wel schade op aan de voorzijde. Een takelbedrijf voerde de auto's af. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet bekend. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

