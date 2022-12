Zes mensen naar het ziekenhuis bij grote brand in Bredase parkeerkelder

De brand ontstond rond 20.15 uur en begon vermoedelijk bij een auto. De brandweer meldde later dat er meerdere voertuigen in brand stonden. Er hangt een chemische lucht in de omgeving. De hulpdiensten waren met spoed ter plaatse en de brandweer schaalde in korte tijd op naar een zeer grote brand. Ze is met een groot aantal voertuigen aanwezig.