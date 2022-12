Tankstation Breda gaat toch volle mep aan precario betalen

Tankstations in Breda moeten toch het volle pond aan precario betalen. Het is niet de bedoeling dat ze profiteren van een steunmaatregel die eigenlijk alleen voor horeca en winkels is bestemd.

"Dit was niet de bedoeling'', zegt VVD-raadslid Arnoud van Vliet tijdens een vergadering van de gemeenteraad. En daarom steunt hij het voorstel van zijn D66-collega Lottie van Kelle. Dat moet voorkomen dat Bredase tankstations meeliften op het besluit om de precariobelasting met een kwart te verlagen.

Getroffen horeca en detailhandel

Dat idee is afkomstig uit het bestuursakkoord dat dit jaar is gepresenteerd en daarna in de Begroting 2023 terecht is gekomen. Door de belasting op het gebruik van gemeentegrond te verlagen wil het stadsbestuur de door corona getroffen horeca en detailhandel steunen.

Van Kelle kwam er achter dat ook lokale tankstations baat hebben bij deze ingreep. Dat kan niet de bedoeling zijn, zegt de democrate: "Is dit het signaal dat we afgeven, als we het gebruik van fossiele brandstoffen willen uitbannen?"

Energiemultinationals

Daarom kwam ze met een amendement om de Belastingverordening 2023 aan te passen, zodat dit 'cadeautje' niet terecht komt bij de eigenaren van tankstations. Dat idee werd breed gedragen, ook omdat sommige fracties het niet zien zitten dat dit soort meevallers terecht komt bij energiemultinationals als Shell en Esso.

Dat laatste leidde tot een enigszins geprikkelde reactie bij wethouder Carla Kranenborg (Financiën, VVD): "Ik kan me iets voorstellen bij het amendement, maar ik neem afstand van het het frame dat we in Breda alleen maar te maken hebben met grote multinationals. De meeste tankstations zijn van lokale franchisenemers. Die hebben het de afgelopen jaren óók kneiterzwaar gehad."

Dat neemt niet weg dat het D66-amendement is aangenomen en de Bredase tankstations zich niet langer kunnen verheugen in een verlaging van hun precario met 25 procent.

Starterslening

De raad heeft ook besloten dat de leeftijd wordt verhoogd van mensen die een starterslening aanvragen om een huis te kopen. De maximumleeftijd gaat naar 45 jaar.

Dit was tegen het zere been van 50PLUS-fractievoorzitter Peter Jong. Hij vindt dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie, omdat ook mensen ouder dan 45 jaar als starter moeten worden beschouwd. "Dit is niet volgens de Grondwet'', zei Jong, die als enige tegen de leeftijdsgrens heeft gestemd.

Energiearmoede

Een debat over de aanpak van energiearmoede leidt er toe dat ondernemers, verenigingen en instellingen binnenkort worden aangesproken op manieren waarop energie kan worden bespaard. Op basis van die gesprekken wordt gekeken hoe er op korte termijn maatregelen kunnen worden genomen.