Biertje komend carnaval in Breda 30 cent duurder dan in 2022

Een biertje in het Kielegat (Breda) kost komende carnaval 3,30 euro. Dat is 30 cent meer dan vorig jaar en 60 cent meer dan in 2020.

De prijs van de Bredase carnavalsmunt, de leutpenning, komt elk jaar tot stand in gezamenlijk overleg tussen de Bredase ondernemers en stichting Leutpenning.

Volgens Joop van Bel, bestuurslid van de stichting, is de prijsstijging onontkoombaar: "De aanwezige ondernemers hadden eigenlijk graag gezien dat de prijs iets gematigder was geweest maar de door de brouwerijen aangekondigde prijsstijging van 10 procent maakt dat we op dit bedrag uitkomen. Ook de personeelskosten voor de ondernemers zullen volgend jaar flink stijgen. En dat geldt ook voor de huren."

Nieuw dit jaar, buiten de prijs, zijn de automaten waar de leutpenningen gehaald kunnen worden. Op de Grote Markt, de Haven en De Havermarkt komen omgebouwde zeecontainers staan met daarin muntautomaten. Hier kan alleen gepind worden. Diegenen die toch graag met cash geld willen betalen, kunnen de leutpenning in de cafés kopen. "Maar we hopen dat iedereen van de automaten gebruikmaakt", aldus Van Bel.

95 eurocent

Met de Leutpenning kan in een zestigtal Bredase horecagelegenheden betaald worden. De leutpenning bestaat sinds 1990. Indertijd - guldentijd - betaalde je omgerekend 95 eurocent voor een pilsje. In 2009 was de prijs voor een leutpenning twee euro.

In Bergen op Zoom was eerder deze maand een en ander te doen rond de daar gebruikte Leut Neut Bon. Diverse Bergse ondernemers gaven aan geen gebruik te willen maken van de gezamenlijke munt Zij vonden de 2,73 euro te laag en willen 3 euro voor een biertje vragen. In Roosendaal betalen feestvierders 3 euro voor de Tullepetaonse Neutmunt.