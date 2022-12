Vrouw (25) gepakt voor dreigen met mes in supermarkt in Etten-Leur

Een 25-jarige vrouw is dinsdagmiddag aangehouden omdat ze in een supermarkt in Etten-Leur een mes zou hebben getrokken. Twee agenten die toevallig in de winkel aan het Burchtplein waren hielden de messentrekster aan.

Volgens de politie stond een 52-jarige man om 12.00 uur in de rij voor de kassa toen de vrouw hem aansprak. Of hij ook haar boodschappen wilde afrekenen. Toen hij dat weigerde liep de situatie snel uit de hand, verklaarde het slachtoffer aan de politie. De vrouw gooide met een pak appelsap en haalde daarna het mes uit haar jaszak. Tasers in de aanslag Bij de ingang werd de vrouw door de agenten aangehouden. De dienders hielden hun tasers in de aanslag, maar hoefden niet te schieten. Ze vonden in de linkerjaszak van de vrouw een keukenmes. Niemand raakte gewond. De vrouw is ingerekend. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

