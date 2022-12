Auto gaat volledig in vlammen op in de Van der Spiegelstraat

In de Van der Spiegelstraat in Breda is in de nacht van maandag op dinsdag een auto uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat het voertuig als verloren beschouwd kan worden.

De brand brak rond 04.15 uur uit aan de voorkant van de auto. De politie heeft onderzoek gedaan en sluit brandstichting niet uit. Een berger heeft de auto opgehaald. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

