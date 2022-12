Agent op het hoofd geslagen door dronken man in centrum

Een politieagent is in de nacht van zaterdag op zondag op het hoofd geslagen door een dronken man. Dit gebeurde in het centrum van Breda.

De beschonken man viel handhavers lastig waardoor de politie erbij gehaald werd. Meteen bij aankomst werd één van de agenten geslagen. Omdat de politie nog bezig is met het onderzoek, kan niet gezegd worden of de geslagen agent letsel heeft opgelopen. De man raakte vervolgens zelf gewond bij zijn aanhouding en werd naar een huisartsenpost gebracht. Hij begint de kerstdagen als verdachte van meerdere strafbare feiten. De geslagen agent heeft aangifte gedaan voor poging tot zware mishandeling.

