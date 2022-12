Auto slaat over de kop in Breda, bestuurder naar het ziekenhuis

Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag op zijn kop in de middenberm terechtgekomen van de Emerparklaan in Breda. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 05.05 uur en er waren geen andere auto's bij betrokken. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Ook de brandweer rukte uit. Een berger heeft de auto uit de middenberm getakeld.

