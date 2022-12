Studenten en medewerkers Avans mogen weer naar binnen na ontruiming door rookontwikkeling

Het gebouw van Avans Hogeschool aan de Hogeschoollaan in Breda is donderdagmiddag korte tijd ontruimd omdat er rookontwikkeling was. Dat laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten. Alle studenten en medewerkers, ongeveer duizend mensen in totaal, moesten naar buiten.

De brandweer rukte rond 12.00 uur uit naar de school. Rond 13.00 uur werd de oorzaak van de rook duidelijk: een vastgelopen ventilator in het luchtbehandelingssysteem. Het euvel is verholpen en de hulpdiensten zijn weer vertrokken. Sommige studenten en medewerkers gingen in de tussentijd naar een ander pand van Avans. 'Een groot deel van de studenten en medewerkers mag weer terug naar binnen', laat de Veiligheidsregio weten. Breda Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda Blijf met meldingen op de hoogte

