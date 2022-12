Volgend jaar meer geld naar culturele projecten

Omdat 'de sector aan het herstellen is van de coronacrisis', komt er meer geld beschikbaar voor kunst en cultuur in Breda, zo meldt de gemeente in een persbericht. Het geld gaat specifiek naar de zogeheten eenjarige subsidies.

Culturele organisaties hebben bij de gemeente eenjarige subsidies aangevraagd voor projecten in 2023. Het aantal aanvragen blijkt hoger te zijn dan het beschikbare budget. Aangezien er 'veel kwalitatief goede aanvragen' bij zitten 'van organisaties die belangrijk zijn voor de stad, is er gezocht naar mogelijkheden', schrijft de gemeente. Besloten is om het subsidieplafond van de eenjarige subsidies voor 2023 te verhogen met 350.000 euro. Het totale budget komt nu op 1.015.000 euro.

Wethouder cultuur Marike de Nobel: "Een bloeiende kunst- en cultuursector is van belang voor de stad. Het draagt bij aan een aantrekkelijke stad om in te wonen en te leven. Kunst en cultuur geven niet alleen plezier, maar kunstenaars houden ons scherp. Kunst verbindt ook mensen. Tegelijkertijd zien we dat culturele organisaties kampen met grote uitdagingen. Door incidenteel extra geld beschikbaar te stellen kunnen we veel organisaties, en indirect makers, in 2023 ondersteunen. Voor 2024 zullen we met elkaar in gesprek moeten gaan."